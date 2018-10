Obseva: profile de risque acceptable pour le nolasiban en phase III

Zurich (awp) - Obseva indique avoir observé en étude de phase III - baptisée Implant 2 - un profile de risque similaire entre son produit expérimental d'assistance à la reproduction assistée nolasiban et le placebo servant de base de comparaison. Selon les résultats provisoires, le nolasiban améliore le taux de naissances vivantes de jusqu'à 35%, poursuit le communiqué publié mercredi.

Le laboratoire genevois spécialisé dans le domaine de la santé féminine et reproductive confirme dans la foulée viser le dépôt d'une demande d'homologation en Europe au quatrième trimestre de l'année prochaine. Les régulateurs européens ont d'ores et déjà convenu de se prononcer sur la base de trois études cliniques de phase III, dont Implant I et Implant II.

Le troisième volet du programme de recherche doit débuter cette année encore. La question du critère primaire d'évaluation, portant sur des données autour de la grossesse après 10 semaines, devrait pouvoir être tranchée dans les douze mois suivants.

Les projets de développement aux Etats-Unis demeurent conditionnés aux considérations attendues avant fin octobre de la part de l'Agence sanitaire américaine (FDA).

jh/lk