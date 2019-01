Obseva publie des données d'étude positives pour OBE022

Zurich (awp) - La société biotechnologique Obseva a publié mercredi des données d'étude positives concernant l'innocuité de son produit candidat OBE022, un antagoniste oral et sélectif des récepteurs de la prostaglandine pour le traitement des risques d'accouchements prématurés.

La substance a été "très bien tolérée par les mères et leurs foetus, et nous avons été en mesure de démontrer que la pharmacocinétique de l'OBE022 était similaire à celle observée précédemment chez des femmes pas enceintes", s'est félicité Ernest Loumaye, co-fondateur et directeur général (CEO) du laboratoire plan-les-ouatien, cité dans un communiqué.

La première phase de l'étude "Prolong" a pour objectif est d'évaluer l'innocuité et la pharmacocinétique de l'OBE022. Le candidat a été administré quotidiennement pendant sept jours à des femmes enceintes recevant déjà une thérapie standard contre le travail prématuré (atosiban).

Le travail survenant avant 37 semaines de gestations est une situation grave caractérisée par des contractions utérines, une dilatation cervicale et la rupture de membranes foetales pouvant déboucher sur un accouchement prématuré.

Selon le communiqué, plus de 1 million d'enfants âgés de moins de cinq ans sont décédés de complications liées à une naissance prématurée à travers le monde en 2013, et un grand nombre sont exposés à un plus grand risque de pathologies futures et d'invalidité permanente.

