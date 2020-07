Obseva revendique un succès clinique dans le domaine des léiomyomes utérins

Zurich (awp) - Obseva assure avoir obtenu des résultats probants en études cliniques avancées sur le linzagolix - désormais officiellement baptisé Yselty - contre les saignements menstruels abondants attribués aux Léiomyomes utérins.

Le laboratoire plan-les-ouatien prévoit de soumettre des demandes d'homologations d'ici la fin de l'année dans l'Union européenne et au premier semestre 2021 aux Etats-Unis.

Le linzagolix est ainsi susceptible de devenir la première option de traitement unique pour les quelque 50% de patientes outre-Atlantique souffrant de microtumeurs utérines et pour lesquelles une thérapie à base d'estradiol et d'acétate de norethindrone (add-back therapy ou ABT) est contre-indiqué, précise un communiqué diffusé lundi.

Les volets de recherche Primrose 1 et 2 ont démontré sur 24 semaines un taux de réponse de près de 85% chez les femmes prenant 200 mg de linzagolix en plus d'une ABT et près de 57% chez celles prenant 100 mg du traitement expérimental sans ABT.

Ces taux s'élevaient à respectivement 91,6% et 53,2% au terme de 52 semaines de traitement.

