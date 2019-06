Obseva termine le recrutement de l'étude de phase III "Implant 4"

Genève (awp) - Le laboratoire plan-les-ouatien Obseva, spécialisé dans la santé et la fertilité féminines, annonce mardi avoir achevé le recrutement de patientes pour l'étude clinique de phase III "Implant 4" sur le Nosaliban, destiné à faciliter les fécondations in vitro.

L'étude est conduite sur 48 sites en Europe, au Canada et en Russie auprès d'environ 820 patientes. Les principaux critères d'efficacité sont la proportion de patientes connaissant une grossesse 10 semaines après le transfert d'embryon et le taux de naissances vivantes. Le suivi se fera jusqu'à 6 et 12 mois après la naissance.

Des résultats primaires positifs au quatrième trimestre 2019 confirmeraient les résultats antérieurs de l'étude "Implant 2" et permettraient à Obseva de procéder à une demande d'autorisation de mise sur le marché (MAA) en Europe, d'après le communiqué.

"Avec un résultat positif pour "Implant 4" et la planification d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe, Obseva évolue vers une société commerciale avec un produit unique et innovant qui non seulement aide les patientes, mais a le potentiel de diminuer les coûts médicaux associés", a expliqué Ernest Loumaye, co-fondateur et directeur général du laboratoire, cité dans le document.

