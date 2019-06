OC Oerlikon participe à un laboratoire pour les traitements de surface

Zurich (awp) - Le groupe OC Oerlikon participe à un laboratoire de recherche pour les traitements de surface dans le sud-ouest de la France. Ce laboratoire est spécialisé dans l'aéronautique et le spatial, selon un communiqué de l'entreprise mardi. Les détails financiers restent confidentiels.

Les partenaires de Oerlikon sont l'équipementier de l'aéronautique, de l'espace et de la défense Safran, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'université de Limoges. Leurs représentants ont signé une lettre d'intention lors du Paris Air Show au Bourget.

Le laboratoire de recherche Protheis et la plateforme technologique Safir "permettront à Safran de renforcer ses capacités de traitements de surface, de fabriquer des produits plus légers et plus durables, capables de réduire le bruit et les émissions d'oxyde d'azote", selon le document.

De son côté, Oerlikon s'attend à ce que "cette collaboration renforce son soutien déjà solide à l'industrie aérospatiale tout au long de la chaîne de valeur".

