Oerlikon: partenariat avec MT Aerospace dans l'impression 3D

Données financières (CHF) CA 2019 2 690 M EBIT 2019 270 M Résultat net 2019 74,2 M Trésorerie 2019 784 M Rendement 2019 3,79% PER 2019 48,80 PER 2020 18,06 VE / CA 2019 1,12x VE / CA 2020 1,07x Capitalisation 3 785 M Graphique OC OERLIKON CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique OC OERLIKON CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 15,0 CHF Ecart / Objectif Moyen 34% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Roland Fischer Chief Executive Officer Michael Süß Chairman Jürg Fedier Chief Financial Officer Helmut Rudigier Chief Technology Officer Gerhard Pegam Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) OC OERLIKON CORPORATION 2.26% 3 742 ROPER TECHNOLOGIES 37.07% 36 075 FANUC CORP 20.22% 33 764 ATLAS COPCO 33.40% 32 588 INGERSOLL-RAND 36.67% 29 115 FORTIVE CORPORATION 14.29% 25 387