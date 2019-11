Ventes, commandes et rentabilité en repli pour Oerlikon au 3e trimestre

Zurich (awp) - Face à des marchés exigeants et la retenue de ses clients à investir, Oerlikon affiche une performance en net repli au 3e trimestre. Alors que les ventes et les commandes se sont tassées, le conglomérat industriel schwyzois a vu son résultat d'exploitation (Ebit) dégringoler de 41,9% en un an à 36 millions de francs suisses.

La marge Ebit s'est dans la foulée fortement détériorée, passant sur la période sous revue de 9 à 5,7%, indique mardi le groupe établi à Pfäffikon. Le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est quant à lui inscrit à 84 millions de francs suisses, 18,4% de moins qu'à fin septembre 2018. La marge correspondante s'est elle fixée à 13,3%, contre 15% un an auparavant.

Subissant eux aussi un repli, les revenus se sont cependant tassés moins fortement que la rentabilité, ceux-ci se contractant de 7,9% à 633 millions de francs suisses. Les entrées de commandes ont elles baissé de 4,3% à 627 millions, le carnet d'ordres ses montant à l'issue du 3e trimestre à 600 millions, un montant inférieur de 5,2% à celui affiché douze mois auparavant.

La performance d'ensemble s'est révélée inférieure aux attentes des analystes. A l'exception des entrées de commandes, attendues par les experts sondés par AWP à 616 millions de francs suisses, tous les autres chiffres ont manqué leurs prévisions.

Commandes de machines textiles en hausse

Dans le détail, la division Surface Solutions, spécialisée dans les traitements de surface ainsi que la fabrication additive, a essuyé un fort tassement de ses commandes, souffrant de retards de commandes dans quasiment tous les segments de marchés, en particulier dans l'industrie automobile, l'outillage et la production d'énergie. Les entrées de commandes ont diminué de 11,4% à 350 millions de francs suisses.

Les revenus ont baissé de manière nettement moins prononcée, soit de 1,1% à 369 millions. Reposant essentiellement sur la Chine et l'Europe, le repli n'a pas pu être entièrement compensée par l'évolution favorable enregistrée dans l'industrie aérospatiale aux Etats-Unis, note Oerlikon. Considérées du point de vue organique, soit à taux de change et périmètre de consolidation constants, les ventes ont stagné.

L'Ebitda de Surface Solutions s'est inscrit à 55 millions de francs suisses, pas moins de 20,3% de moins qu'à l'issue du 3e trimestre 2018. De 18,3%, la marge correspondante s'est réduite à 15%. La contraction illustre principalement des charges d'exploitation en hausse du fait des investissements consentis dans les centres de compétences et la fabrication additive.

L'évolution s'est révélée plus favorable dans la division des machines textiles, Manmade Fibers, à tout le moins en matière de commandes. Portées par la Chine, ces dernières ont crû de 6,2% à 276 millions de francs suisses. Les revenus ont en revanche chuté de 15,6% à 265 millions, Oerlikon relativisant cependant la chute du fait d'un chiffre d'affaires record présenté un an auparavant. L'Ebitda a lui plongé de 22,2% à 28 millions et la marge de 11,5 à 10,7%.

Optimisme de mise

Après neuf mois, la performance du groupe de Suisse centrale n'échappe pas au repli quasi général. Si le chiffre d'affaires s'est certes stabilisé à 1,96 milliard de francs suisses (+0,1%), les commandes et la rentabilité ont fléchi. Les premières se sont tassées de 5,3% à 1,98 milliard, l'Ebit de 20,5% à 151 millions et l'Ebitda de 3,9% à 299 millions.

Evoquant la suite de l'exercice, Oerlikon se veut cependant optimiste, à la faveur notamment d'une bonne réserve de commandes et de nouveaux contrats obtenus de la part de constructeurs automobiles. Le directeur général, Roland Fischer a expliqué à AWP que le 3e trimestre se distingue habituellement par sa faiblesse

Alors que les marchés ne devraient plus connaître de détérioration, le groupe confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année, visant des entrées d'ordres de 2,7 milliards de francs suisses, des ventes supérieures à 2,6 milliards et une marge Ebitda d'environ 15,5%. "Atteindre les objectifs visés ne sera pas une promenade de santé et nous aurons bien besoin d'un bon quatrième trimestre", a reconnu M. Fischer.

Oerlikon annonce en parallèle à la présentation de sa performance un programme de rachat d'actions. Sur une période de 36 mois, l'entreprise des bords du lac de Zurich veut acquérir 10% de ses titres en circulation, au maximum. Sur la base du cours de clôture de lundi, l'opération, dont le lancement est prévu ce jeudi, devrait se monter à plus de 350 millions de francs suisses.

vj/jh