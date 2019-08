Ocado : Morgan Stanley à 'pondérer en ligne'

05/08/2019 | 13:33

Morgan Stanley reprend une couverture sur Ocado avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 1320 pence, pointent 'un rapport risque-rendement équilibré' sur le titre du distributeur alimentaire en ligne britannique.



'Les développements récents chez Ocado ont été bien accueillis par le marché, mais ces attractions apparaissent largement intégrées dans le cours de Bourse', juge le broker dans le résumé de sa note de recherche.



