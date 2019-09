Ocado : La valeur du jour en Europe - OCADO les ventes accélèrent au troisième trimestre, le titre bien orienté

0

Ocado grimpe de 1,22% à 1369 pence à la Bourse de Londres, ses ventes ayant accéléré depuis à la création de la coentreprise avec Marks & Spencers (M&S), "Ocado Retail". Le groupe britannique e-commerce a ainsi vu ses ventes Retail progresser de 11,4% à 386,3 millions de livres sterling au troisième trimestre. Les commandes hebdomadaires moyennes ont augmenté de 12,1% pour s’établir à 314 000 unités. Quant au montant moyen des commandes, il recule de 0,8%, reflétant une fréquence d'achat légèrement plus élevée des clients."La dynamique des ventes au Royaume-Uni s'améliore comme prévu", souligne Jefferies, qui s'attendait à une croissance des ventes de 11,2% à 385,8 millions de livres sterling."Il s'agit d'une hausse par rapport au taux de 8,1% enregistré au deuxième trimestre", a-t-il ajouté.Ces premiers résultats de la joint-venture "montrent la résistance d'Ocado suite à l'incendie d'Andover (son principal centre de distribution automatisé en février dernier) et la dynamique actuelle de l'activité", a précisé Melanie Smith, directrice générale d'Ocado Retail.L'augmentation de la capacité du quatrième centre de traitement des commandes à Erith a notamment rendu possible cette performance sur les trois derniers mois.Et le groupe affiche sa confiance pour la suite ; "Alors que nous continuons d'améliorer notre offre et d'accroître notre capacité au Royaume-Uni, notre partenariat de premier plan offrira la meilleure expérience possible à un nombre toujours croissant de clients", a ajouté Melanie Smith.