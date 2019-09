Ocado : croissance de la coentreprise Ocado Retail

17/09/2019 | 09:45

Ocado Retail, coentreprise du spécialiste britannique de la distribution alimentaire en ligne et de l'enseigne Marks & Spencer, annonce que pour son 3ème trimestre arrêté au 1er septembre, son CA a augmenté de 11,4% à 386,3 millions de livres sterling. Un chiffre en ligne avec les prévisions annuelles, estime la direction.



Le nombre moyen de commandes passé par semaine a crû de 12,1% à 314.000. Si le panier moyen correspondant s'est tassé de 0,8% à 105,4 livres, ce serait en raison d'achats plus fréquents de la part des clients, indique la société.



Selon la directrice générale d'Ocado Retail, Melanie Smith, ces premiers résultats montrent 'la résilience d'Ocado après l'incendie survenu à Andover et la dynamique de l'activité'.





