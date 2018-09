Ocean Rig UDW : Transocean acquiert Ocean Rig pour 2,7 milliards de dollars 0 0 04/09/2018 | 16:42 Envoyer par e-mail :

(Reuters) - Transocean, l'un des principaux opérateurs mondiaux de plates-formes pétrolières, a annoncé mardi son intention de racheter son concurrent Ocean Rig dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions représentant environ 2,7 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros), dette incluse. Le spécialiste des plates-formes en haute mer, dont le siège social est en Suisse, précise qu'il propose 1,6128 action nouvelle et 12,75 dollars en numéraire par titre Ocean Rig, ce qui donne une valorisation totale de 32,28 dollars par action, soit une prime de 19,2% par rapport au cours de clôture de vendredi. A l'issue de la transaction, les actionnaires actuels de Transocean détiendront environ 79% de la nouvelle entité et ceux d'Ocean Rig quelque 21%. L'action Ocean Rig bondit de 11,74% à 30,26 dollars à Wall Street vers 14h30 GMT, en route pour sa meilleure séance depuis juillet 2017. Transocean cède pour sa part 1,74% à 11,30 francs sur le marché suisse. "Le combinaison de prix pétroliers constructifs et stables depuis plusieurs trimestres, de coûts de projets offshore rationalisés et d'indéniables défis pour remplacer les réserves (existantes) a entraîné une augmentation sensible de l'activité de sous-traitance offshore", a déclaré dans le communiqué le directeur général de Transocean, Jeremy Thigpen.