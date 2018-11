Oceasoft : OCEASOFT RECRUTE SON NOUVEAU DIRECTEUR COMMERCIAL ET CONFIRME SON OBJECTIF DE CROISSANCE AU 2ND SEMESTRE

Nomination de Philippe Dépois au poste de Directeur commercial

Objectif de retour à une croissance à deux chiffres de l'activité au 2nd semestre

Montpellier, le 12 novembre 2018 – Oceasoft (Euronext Growth - FR0012407096 - ALOCA), concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, annonce la nomination de Philippe Dépois au poste de Directeur Commercial de la société. Il a pris ses nouvelles fonctions le 16 octobre 2018.

A ce titre, il est notamment en charge d'accélérer le déploiement commercial des solutions d'Oceasoft en France et à l'international. Il pilotera en direct une équipe de 10 personnes et animera le réseau d'agents et de revendeurs à travers les régions EMEA et APAC.

Fort de plus de 20 ans d'expérience, Philippe Dépois a occupé plusieurs postes de directeur commercial Europe et Monde dans l'emballage de produits pharmaceutiques, et connait à ce titre parfaitement les enjeux du secteur, un atout essentiel pour Oceasoft. Il a entre autres participé au développement commercial de groupes comme Rexam Plc, Coradin ou encore Sonoco. Depuis 2013, il occupait la fonction de Directeur Commercial Monde au sein de la division healthcare packaging de Clariant, le géant suisse de la chimie (6 Md CHF de chiffres d'affaires).

L'arrivée de Philippe Dépois va ainsi contribuer à accélérer le déploiement commercial au cours des prochains mois. Le bon niveau d'activité enregistré au 3ème trimestre, notamment grâce à l'extension et à l'amélioration de son offre de solutions, à l'instar du Cobalt X2, permet à Oceasoft de confirmer son ambition de retour à une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au 2nd semestre de l'exercice 2018. Un objectif d'ores et déjà atteint au 3ème trimestre.

Laurent ROUSSEAU, Président-Directeur général d'Oceasoft, déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Philippe Dépois au sein de notre équipe de direction. Son profil international et son expertise dans le domaine des emballages pharmaceutiques sont de précieux atouts pour accélérer le déploiement commercial des produits d'Oceasoft sur nos marchés cibles. Son arrivée à la direction commerciale devrait nous permettre de tirer pleinement parti de la stratégie d'innovation mise en œuvre depuis trois ans, qui commence déjà à porter ses fruits. Le dynamisme de l'activité enregistré au 3ème trimestre ainsi que le niveau de actuel de notre carnet de commandes nous permettent d'être tout à fait confiants quant à un retour à une croissance significative au 2nd semestre 2018. »



À propos d'Oceasoft

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance de paramètres physiques tels que la température, l'humidité, le taux de CO 2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie, de l'agroalimentaire.

La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu'à l'intégration dans le système d'information en maîtrisant les 3 domaines d'expertise suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de plateformes logicielles.

A fin décembre 2017, la société a réalisé 7,6 m€ de chiffre d'affaires consolidé sur 12 mois, dont 53% à l'international.

Libellé : OCEASOFT

Code ISIN : FR0012407096

Code mnémonique : ALOCA

Lieu de cotation : Euronext Growth Paris

Plus d'informations sur www.oceasoft.fr







Oceasoft

Laurent ROUSSEAU - PDG

Tél : 04 99 13 67 30

l.rousseau@oceasoft.com

Oceasoft

Nicolas MOURET - Directeur général adjoint

Tél : 04 99 13 67 30

n.mouret@oceasoft.com ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 79

clesage@actus.fr ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse

Tél. 01 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

