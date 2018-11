OCEASOFT : nomination d'un Directeur Commercial

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oceasoft, concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l’industrie, a annoncé la nomination de Philippe Dépois au poste de Directeur Commercial de la société. Il a pris ses nouvelles fonctions le 16 octobre 2018. A ce titre, il est notamment en charge d’accélérer le déploiement commercial des solutions d’Oceasoft en France et à l’international. Il pilotera en direct une équipe de 10 personnes et animera le réseau d’agents et de revendeurs à travers les régions Europe Moyen Orient Asie et Asie Pacifique.Fort de plus de 20 ans d'expérience, Philippe Dépois a occupé plusieurs postes de directeur commercial Europe et Monde dans l'emballage de produits pharmaceutiques, et connait à ce titre parfaitement les enjeux du secteur, un atout essentiel pour Oceasoft. Il a entre autres participé au développement commercial de groupes comme Rexam Plc, Coradin ou encore Sonoco. Depuis 2013, il occupait la fonction de Directeur Commercial Monde au sein de la division healthcare packaging de Clariant, le géant suisse de la chimie.