Oceasoft : Dickson entre en négociations exclusives pour acquérir le contrôle de Oceasoft

Paris (France), le 24 septembre 2019 – Dickson annonce entrer en négociations exclusives en vue d'acquérir les participations détenues dans Oceasoft S.A. directement ou indirectement par Monsieur Laurent Rousseau, Europtim Finances SAS (holding personnelle de Monsieur Laurent Rousseau), Vatel Capital, SORIDEC ainsi que SOFILARO, représentant ensemble 2 293 733 actions Oceasoft soit 62,08% du capital de la société, dans le cadre d'une cession de bloc hors marché au prix de 2,85 € par action, soit une valorisation globale du bloc de 6 537 139,05 €. Ces négociations exclusives résultent d'une promesse d'achat consentie aux conditions usuelles par Dickson aux actionnaires du bloc. Cette promesse pourra être levée à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel d'Oceasoft, qui sera initiée sans délai par la société.

Dickson et les actionnaires du bloc ont souscrit des engagements d'indemnisation notamment (i) en cas de non-initiation de la procédure d'information et de consultation susvisée ou (ii) en cas d'absence de levée de la promesse ou de signature des accords définitifs à l'issue de celle-ci.

En cas de réalisation de la cession de bloc, Dickson déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifiée au prix unitaire identique de 2,85 €, visant la totalité des actions Oceasoft existantes non détenues par Dickson directement ou indirectement. Dans l'hypothèse où serait franchi le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire à l'issue du règlement-livraison de l'offre publique, Dickson demanderait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire d'Oceasoft.

Le prix de 2,85 € par action valorise 100% du capital d'Oceasoft à environ 10 529 681,25 € et fait ressortir des primes respectivement de 96% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens sur les 60 derniers jours de négociation au 23 septembre 2019, et de 101% par rapport au cours de clôture à cette date.

Ce projet de rapprochement s'inscrit pleinement dans la stratégie de Dickson d'accélérer son développement sur les marchés européen et nord-américain des instruments de surveillance de l'environnement. Dans ce contexte, Oceasoft apporterait à Dickson une expertise complémentaire en matière de produits et services innovants, en particulier concernant les capteurs intelligents et connectés pour la surveillance des paramètres physiques. L'ambition de Dickson est de poursuivre la croissance d'Oceasoft, assurant la pérennité de ses équipes, de son management et de ses marques.

Les membres du Conseil d'administration d'Oceasoft qui ne sont pas directement ou indirectement intéressés à l'opération, après en avoir délibéré, ont décidé à l'unanimité de soutenir le principe de l'opération et ont également désigné le cabinet NG Finance en qualité d'expert indépendant aux fins d'apprécier le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique. Le Conseil d'administration rendra son avis formel sur l'offre au vu du rapport de l'expert.

La conclusion d'accords définitifs par les actionnaires bénéficiaires de la promesse d'achat de leur participation est soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel d'Oceasoft, la finalisation de l'opération restant quant à elle soumise aux conditions usuelles. Le dépôt de l'offre publique serait attendue dans le courant du mois de novembre, pour un règlement-livraison de l'offre publique avant la fin de l'année ou, le cas échéant, au cours du premier trimestre 2020. Dickson et Oceasoft tiendront le marché informé de toute évolution significative de l'opération envisagée.

La cotation de l'action Oceasoft reprendra le 25 septembre à l'ouverture.

Oceasoft informe par ailleurs le marché de la publication ce jour des résultats semestriels de la société. Cette publication fait l'objet d'un communiqué de presse spécifique.

Dickson est conseillé par Paul Hastings (Europe) LLP et Alantra en qualité d'établissement présentateur et garant de l'offre. Oceasoft est conseillé par Gramond & Associés.





A propos d'Oceasoft :

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance des paramètres physiques tels que la température, l'humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie, de l'agroalimentaire.

La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu'à l'intégration dans le système d'information en maîtrisant les 3 domaines d'expertises suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de plateformes logicielles.

En 2018, la société a réalisé 8,1 M€ de chiffre d'affaires consolidé sur 12 mois, dont 56% à l'international.

Oceasoft est une société cotée sur Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR0012407096.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter : www.oceasoft.com/fr/





A propos de Dickson :

Situé à Addison, Illinois, Dickson est un partenaire leader dans le secteur du « Test & Measurement compliance », fournissant à ses clients des instruments de test et de mesure ainsi que les logiciels et services associés. Dickson est au service d'une base établie et diversifiée de clients mettant l'accent sur les marchés hautement réglementés de la santé, l'industrie pharmaceutique, l'alimentation et les dispositifs médicaux destinés aux consommateurs finaux, qui requièrent une exigence rigoureuse en matière d'environnement et de contrôle qualité.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter : www.dicksondata.com









