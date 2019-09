Oceasoft : Dickson entre en négociations exclusives pour acquérir le contrôle de Oceasoft

Ce projet de rapprochement s'inscrit pleinement dans la stratégie de Dickson d'accélérer son développement sur les marchés européen et nord-américain des instruments de surveillance de l'environnement. Dans ce contexte, Oceasoft apporterait à Dickson une expertise complémentaire en matière de produits et services innovants, en particulier concernant les capteurs intelligents et connectés pour la surveillance des paramètres physiques. L'ambition de Dickson est de poursuivre la croissance d'Oceasoft, assurant la pérennité de ses équipes, de son management et de ses marques.

Le prix de 2,85 € par action valorise 100% du capital d'Oceasoft à environ 10 529 681,25 € et fait ressortir des primes respectivement de 96% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens sur les 60 derniers jours de négociation au 23 septembre 2019, et de 101% par rapport au cours de clôture à cette date.

Dickson et les actionnaires du bloc ont souscrit des engagements d'indemnisation notamment (i) en cas de non-initiation de la procédure d'information et de consultation susvisée ou (ii) en cas d'absence de levée de la promesse ou de signature des accords définitifs à l'issue de celle-ci.

Dickson est conseillé par Paul Hastings (Europe) LLP et Alantra en qualité

d'établissement présentateur et garant de l'offre. Oceasoft est conseillé par Gramond & Associés.

A propos d'Oceasoft :

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance des paramètres physiques tels que la température, l'humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie, de l'agroalimentaire.

La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu'à l'intégration dans le système d'information en maîtrisant les 3 domaines d'expertises suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de plateformes logicielles.

En 2018, la société a réalisé 8,1 M€ de chiffre d'affaires consolidé sur 12 mois, dont 56% à l'international.

Oceasoft est une société cotée sur Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR0012407096.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter : www.oceasoft.com/fr/

A propos de Dickson :

Situé à Addison, Illinois, Dickson est un partenaire leader dans le secteur du « Test & Measurement compliance », fournissant à ses clients des instruments de test et de mesure ainsi que les logiciels et services associés. Dickson est au service d'une base établie et diversifiée de clients mettant l'accent sur les marchés hautement réglementés de la santé, l'industrie pharmaceutique, l'alimentation et les dispositifs médicaux destinés aux consommateurs finaux, qui requièrent une exigence rigoureuse en matière d'environnement et de contrôle qualité.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter : www.dicksondata.com