10/12/2018 | 09:39

Oceasoft, concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, annonce avoir demandé la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Growth à compter de ce 10 décembre, dans l'attente de la publication d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis.



