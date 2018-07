Octopus Robots : Activité du 1er semestre 2018

Activité du 1er semestre 2018

Ajustements techniques des robots

Stabilisation de l'organisation commerciale et de production

Décalage de la phase de commercialisation au 2nd semestre 2018

Un 1er semestre consacré aux ajustements techniques pour sécuriser le lancement commercial des robots de décontamination au 2nd semestre 2018

Au cours de son 1er semestre 2018, Octopus Robots, AgTech(1) pionnière dans l'univers de la biosécurité, a poursuivi sa politique d'investissements en innovation et en organisation commerciale. Ces efforts soutenus, nécessaires pour sécuriser les lancements des robots, ont amené la startup à décaler sur la fin d'année la commercialisation des premiers robots.

Depuis le début de l'exercice, Octopus Robots a volontairement prolongé les tests chez des aviculteurs pour garantir une qualité technique et de service optimale. Les essais de ces robots, sous contrôle vétérinaire, en élevage sur toute la durée de croissance des animaux (35 jours pour les poulets de chair) démontrent clairement que les robots Octopus ont amélioré le bien-être des volailles et la qualité de la production.

En outre, les robots ont permis de réduire de manière significative la concentration d'ammoniac dans le bâtiment test, d'augmenter le gain de poids moyen de 10% dans un délai plus court et d'améliorer l'indice de consommation de 5%. Enfin, aucun cas d'infection à Campylobacter ou E.coli n'a été détecté tandis que la mortalité des volailles a chuté d'environ 30%.

Ces résultats très satisfaisants confirment les hypothèses de départ et ouvrent la voie à une commercialisation des robots en France et à l'international dès la fin d'année 2018.

Les développements technologiques clés pour finaliser la mise au point des robots ont généré le dépôt de trois nouveaux brevets supplémentaires au cours de ce semestre.

Sur le plan marketing et commercial, Octopus Robots a poursuivi les négociations en vue de la signature de partenariats clés avec d'importants groupes agroalimentaires et de distributeurs qui lui permettent d'ores et déjà d'accroître sa notoriété dans le marché avicole international.

Afin de garantir le meilleur déploiement possible sur les zones cibles, Octopus Robots a procédé au recrutement d'une responsable Europe de l'Est / Baltique et CEI et d'une responsable Amérique Latine.

D'une durée plus longue que prévue sur le plan de marche initial, ces nouveaux développements, nécessaires pour conforter le lancement commercial des robots, ont conduit Octopus Robots à décaler sur les semestres à venir son calendrier de production. Le chiffre d'affaires 2018 commencera donc à être généré dès le début de la commercialisation des premiers robots prévue en fin d'année.

Perspectives 2018 : premières commandes attendues au 2nd semestre et nouvelles perspectives d'activité

Suite aux finalisations technologiques qui ont généré des décalages de commandes et de production, Octopus Robots anticipe de nouvelles prévisions d'activité revues à la baisse pour son exercice en cours avec un chiffre d'affaires 2018 estimé à 440 K€ soit 20 robots contre 200 anticipés initialement.

Fort des résultats satisfaisants des tests en élevage et d'une organisation aujourd'hui stabilisée, Octopus Robots se fixe comme objectif de générer un chiffre d'affaires en forte croissance en 2019.

(1) AgTech : société spécialisée dans la haute technologie de pointe au service de l'agriculture et de l'agroalimentaire

La presse en parle : http://octopusrobots.com/presse/

A Propos d'Octopus Robots – www.octopusrobots.com

AgTech française, Octopus Robots est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robots mobiles, polyvalents et autonomes dotés d'intelligence artificielle propriétaire.

Ces robots sont équipés d'un dispositif breveté de décontamination de locaux grands volumes (bâtiments d'élevage, agro-industries, établissements recevant du public, aéroports,…).

Cette solution permet de lutter efficacement contre les bactéries multi-résistantes, les pandémies et le bioterrorisme. De multiples capteurs embarqués garantissent une traçabilité totale des données.

Compartiment Access Euronext Paris

Code ISIN : FR0013310281, Mnémo : MLOCT

Eligible au PEA PME

