Octopus Robots : Des ventes confirmées au salon SPACE 2018

Une mise en marché réussie

OCTOPUS ROBOTS est heureux d'annoncer le succès de sa participation au salon SPACE 2018, salon international de la production animale qui s'est tenu du 11 au 14 septembre dernier à Rennes.

OCTOPUS ROBOTS qui présentait sa dernière génération de robots de biosécurité Octopus Scarifier et Octopus Poultry Safe, a accueilli de très nombreux éleveurs avicoles des principales régions productrices de volailles en France, en Europe et en Afrique de l'ouest. Présentés pour la 1ère fois au SPACE 2015, les robots Octopus s'ancrent durablement dans le panorama des AgTech / Agbot.

Des ventes au proche orient et en Afrique de l'ouest !

OCTOPUS ROBOTS a confirmé un accord de distribution au Proche Orient, avec à la clé, une première commande de 3 robots Test pour un leader de la Poultry sur un marché comptant 15 000 poulaillers commerciaux. OCTOPUS ROBOTS a également conclu une vente de 2 robots Test avec un distributeur basé en Afrique de l'Ouest où le secteur avicole est en plein essor. De nouveaux distributeurs potentiels se sont manifestés (Inde, Pologne, Afrique du Sud…).

Des ventes en France via Espace Emeraude !

OCTOPUS ROBOTS et ESPACE EMERAUDE ont officiellement annoncé leur partenariat commercial sur le salon. ESPACE EMERAUDE, qui fédère 95 magasins spécialisés dans la vente de matériel et outillage dont une vaste gamme pour les professionnels, a exposé le robot Octopus Scarifier à la manifestation « Les Terres de Jim » et au salon SPACE 2018. De nombreux éleveurs, dont des clients de la chaîne de magasins, ont exprimé leur souhait de tester le robot et d'autres de passer commande rapidement.

L'agenda des événements : Octopus Robots participe aux :

SOMMET EUROPEEN DE L'ELEVAGE - 03-05 octobre 2018, Cournon, France

LPN 2018 - 23-25 octobre 2018, Miami, USA

SALON DE L'AGRICULTURE CONNECTÉE - 07-08 novembre 2018, Montpellier, France

IPPE 2019 - 12-14 février 2019, Atlanta, USA

A Propos d'Octopus Robots – www.octopusrobots.com

Entreprise française implantée à Cholet (49), OCTOPUS ROBOTS propose une innovation robotique modulaire qui forte de sa flexibilité, facilité de guidage et ses équipements possibles (scarification des litières, atomisation ciblé d'assainissant, vidéo surveillance, capteurs de température, humidité et ammoniaque…) offre un large potentiel d'exploitation notamment sur les grands volumes tels que les fermes avicoles.

Octopus Robots est cotée sur Access Euronext Paris / Code ISIN : FR0013310281, Mnémo : MLOCT / Eligible au PEA PME

