Communiqué, le 10 septembre 2018

OCTOPUS ROBOTS a signé un accord de distribution au Proche Orient, avec à la clé, une première commande de 3 robots Test pour un leader de la Poultry sur un marché comptant 15 000 poulaillers commerciaux et un développement de la production de 11 % par an largement tirée par les exportations qui représentent plus de 20 % des débouchés du secteur du poulet de chair et des investissements massifs appuyés par la mise en place de lignes de crédit à taux réduits pour la filière.

Cette commande marque une étape pour la société OCTOPUS ROBOTS qui est approchée par des majors de l'agroalimentaire.

