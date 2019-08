Octopus Robots : Octopus Robots booste son équipe IA pour les robots Poultry

Connue pour être un des pionnières de la robotique avicole, et plus précisément en matière de biosécurité, la société Octopus Robots a recruté le Dr. Jérôme Leboeuf-Pasquier, docteur en intelligence artificielle (LIMSI-CNRS, Université Paris XI, Orsay), créateur du paradigme Growing Functional Modules dédié à la génération de contrôleurs intelligents (concept de cerveau artificiel).



Au grands maux, les grands remèdes.



Jérôme Leboeuf-Pasquier a participé dans différents projets informatiques liés aux architectures distribuées, au contrôle intelligent et aux systèmes temps réel pour le compte de réseaux de transport public, traitement en parallèle d'images satellite pour Matra MS2I, automatisation de la ligne d'empaquetage pour Moët & Chandon. A l'étranger, il a créé et dirigé une société de services dédiée à l'implantation de solutions liées aux nouvelles technologies et intégré l'Université de Guadalajara (Mexique) en qualité d'enseignant-chercheur couvrant divers thèmes d'Intelligence Artificielle tels que: métaheuristiques, logique floue, logique des prédicats, réseaux de neurones, systèmes experts, automates cellulaire. L'application de GFM a conduit à la réalisation d'une série de robots dont en particulier, un humanoïde comportant 27 servo-moteurs et un véhicule tout-terrain autonome.



Ses travaux ont fait l'objet d'une vingtaine de publications dans des revues scientifiques prestigieuses.



Parallèlement, Jérôme Leboeuf-Pasquier a dirigé 35 projets de thèses, mettant en œuvre divers paradigmes ou métaheuristiques de l'Intelligence Artificielle facilitant la représentation, la classification, l'interprétation, l'évaluation ou l'optimisation des connaissances, par exemple : algorithmes génétiques pour planifier de la production d'une fabrique de câbles électriques ; colonies de fourmis pour assigner les ressources du Kanban d'une chaîne de production ; de même pour calibrer l'offre et la demande de lignes d'autobus ; logique floue-neuronale pour évaluer le risque d'inondation de zones urbaines ; apprentissage et arbres de décision pour extraire des corrélations dans des bases de données spatiales ….



De manière concomitante, Octopus Robots a recruté Carlos Fernando Ruiz Chávez, un ingénieur sénior de talent, spécialiste Data Scientist (Apprentissage automatique et technologie de l'information appliquée au spécialiste des données géospatiales). L'objectif est de développer une data base propre au bâtiment d‘élevage à partir de données fournies par les robots Octopus. Ces données pourront être intégrées dans les systèmes de traçabilités alimentaires sécurisées par BLOCKCHAIN . Carlos Fernando Ruiz Chávez pourrait prendre la direction du centre de recherche en IA ; Data ; Blockchain de Mexico (OCTOCHAIN Project.) dont Octopus Robots SA prépare la création et l'ouverture dans les prochains mois.



Le binôme et leur réseau d'experts internationaux apportent une expertise incontestable et à la pointe de IA. L'équipe nouvellement étoffée optimise chaque jour davantage l'IA des robots Poultry au point qu'elle devance son nouveau PCS ( Project Completion Schedule)

[DE] Octopus Robots boostet sein KI-Team für Poultry-Roboter.



Das Unternehmen Octopus Robots, ein Pionier im Bereich der Geflügelrobotik und insbesondere der Biosicherheit, scheut weder Mittel noch Wege und lässt sich neuerdings von Dr. Jérôme Leboeuf-Pasquier, Doktor für Künstliche Intelligenz (LIMSI-CNRS, Universität Paris XI, Orsay) und Erfinder des Paradigmas der Growing Functional Modules zur Entwicklung intelligenter Controller (Konzept des künstlichen Gehirns), unterstützen.



Jérôme Leboeuf-Pasquier hat an verschiedenen IT-Projekten im Zusammenhang mit verteilten Architekturen, intelligenter Steuerung und Echtzeitsystemen für öffentliche Verkehrsnetze, der Parallelverarbeitung von Satellitenbildern für Matra MS2I, und der Automatisierung der Verpackungslinie für Moët & Chandon mitgewirkt.

Im Ausland gründete und leitete er ein Dienstleistungsunternehmen, das sich der Implementierung von Lösungen im Zusammenhang mit neuen Technologien widmete, und beschäftigte sich an der Universität Guadalajara (Mexiko) als Lehrer und Forscher mit verschiedenen KI-Themen, wie z.B. Metaheuristiken, FuzzyLogik, Prädikatenlogik, neuronale Netze, Expertensysteme oder zelluläre Automaten. Die Anwendung von GFM führte zur Entwicklung einer Reihe von Robotern, unter anderem eines Humanoidroboters mit 27 Servomotoren und einem autonomen geländegängigem Fahrzeug.



Seine Arbeiten wurden in rund zwanzig renommierten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht.



Gleichzeitig leitete Jérôme Leboeuf-Pasquier 35 Promotionsvorhaben, in die verschiedene Paradigmen bzw. Metaheuristiken künstlicher Intelligenz für eine leichtere Darstellung, Klassifizierung, Interpretation, Bewertung oder Optimierung von Kenntnissen implementiert wurden, wie z.B. genetische Algorithmen für die Planung der Produktionsabläufe einer Stromkabelfabrik, Ameisenkolonien zur Zuweisung der Kanban-Ressourcen einer Produktionslinie oder zur Abstimmung von Angebot und Nachfrage von Buslinien, neuronale Fuzzy-Logik zur Beurteilung der Hochwassergefahr in städtischen Gebieten, Lernprozesse und Entscheidungsbäume, um Korrelationen in räumlichen Datenbanken zu erkennen......



Parallel dazu greift Octopus Robots auf die Unterstützung von Carlos Fernando Ruiz Chávez, einem talentierten Oberingenieur und Datenwissenschaftler (automatisches Lernen und Informationstechnologie angewandt auf Geodaten-Spezialgebiete) zurück. Ziel ist die Entwicklung einer Datenbank speziell für Zuchtanlagen auf der Grundlage der von Octopus-Robotern gelieferten Daten. Diese Daten können in die durch BLOCKCHAIN gesicherten Rückverfolgbarkeitssysteme für Nahrungsmittel integriert werden. Carlos Fernando Ruiz Chávez könnte die Leitung des Forschungszentrums für KI, Data und Blockchain in Mexiko (OCTOCHAIN Project) übernehmen, das Octopus Robots SA in den kommenden Monaten aufbauen und eröffnen wird.



Das Zweier-Team stellt mit seinem Netzwerk bestehend aus internationalen Experten ganz klar hochtechnologisches Wissen im Bereich künstlicher Intelligenz zur Verfügung.

Das erweiterte Team optimiert tagtäglich KI-Lösungen für Poultry-Roboter,und ist dem Projektplan (Project Completion Schedule) sogar voraus

