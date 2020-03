Stratégie du fonds géré par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS L'objectif de gestion est la croissance du capital à long terme en surperformant sur cinq ans glissant l'indice de référence : MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR, tout en prenant en compte des critères ESG.

Performances du fonds : Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

Performances Historiques Glissantes au 10-03-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -14.94% -17.82% -13.31% -6.35% +0.2% +8.88% +438.29% Catégorie -15.21% -17.14% -12.3% -5.71% -1.24% 6.16% -

