Stratégie du fonds géré par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS L'objectif de gestion consiste à surperformer l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI sur une durée de placement de 5 ans minimum en étant investi principalement en actions foncières ou immobilières de la zone euro.

Performances du fonds : Oddo BHF Immobilier DR-EUR

Performances Historiques Glissantes au 16-01-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +1.67% +3.67% +5.16% +12.15% +19.77% +35.96% +1285.08% Catégorie 0.39% 2.49% 7.11% 9.79% 22.41% 31.33% -

