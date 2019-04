Financière de l'Odet : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2019







A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 du Groupe est en progression de 4 % à 5 690 millions d’euros. Cette évolution intègre principalement :







.



une croissance de 2 % de l’activité transport et logistique qui bénéficie des bonnes performances des terminaux portuaires et de la croissance des activités logistiques sur tous les continents ; elle est cependant pénalisée par un fort effet de base, après un premier trimestre 2018 qui avait affiché une nette reprise (+10% par rapport au premier trimestre 2017) ;



le retrait de 1 % de l’activité logistique pétrolière en raison d’une baisse des volumes vendus due à des conditions climatiques défavorables.



la progression des activités communication (+6 %) portée par la croissance de Universal Music Group (+19 %) et le recul de l’activité stockage d’électricité et solutions (-16 %) principalement en raison de l’arrêt d’Autolib’.



En données publiées, le chiffre d’affaires progresse de 7 % par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2018, compte tenu d’un effet de périmètre de 95 millions d’euros principalement lié à l’intégration globale d’Editis et de

68 millions d’euros d’effets de change.















































Évolution du chiffre d’affaires par activité