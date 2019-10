Odet Financiere de l' : Information financière du troisième trimestre 2019

le chiffre d'affaires de l'activité transport et logistique est en retrait de 1 % en raison du recul du chiffre d'affaires de la commission de transport et de la logistique qui est pénalisé par la baisse générale des volumes aériens et maritimes. Il intègre également la poursuite de la croissance des terminaux portuaires, avec notamment d'importantes hausses de volumes réalisées par Abidjan Terminal en Côte d'Ivoire, Bénin Terminal, Conakry Terminal en Guinée, Togo Terminal, Freetown Terminal en Sierra Leone et Congo Terminal, ainsi qu'une baisse des activités de logistique et de manutention principalement en Afrique de l'Est. Enfin, l'activité ferroviaire est en nette progression, portée par les trafics d'hydrocarbure et bénéficiant de l'augmentation du parc de locomotives.