Odfjell Drilling Ltd. : Bon timing long terme pour revenir à l'achat

Données financières (USD) CA 2019 809 M EBIT 2019 142 M Résultat net 2019 41,0 M Dette 2019 1 255 M Rendement 2019 - PER 2019 14,3x PER 2020 7,19x VE / CA2019 2,27x VE / CA2020 1,88x Capitalisation 580 M Prochain événement sur ODFJELL DRILLING LTD. 27/02/20 Année 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 4,52 $ Dernier Cours de Cloture 2,45 $ Ecart / Objectif Haut 122% Ecart / Objectif Moyen 84,8% Ecart / Objectif Bas 11,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Simen Lieungh President & Chief Executive Officer Helene Odfjell Chairman Atle Sæbø Chief Financial Officer Bengt Alvar Olsen Senior Vice President-Communication & Information Kurt Meinert Fjell Executive VP-Odfjell Drilling Technology