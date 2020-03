OENEO : LCM abaisse son objectif de cours, mais reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d'Achat sur Oeneo et un objectif de cours de 14,5 à 13,5 euros, soit le prix de l'OPA initiée par Caspar (Andromède). Le broker observe que le contexte macroéconomique et de marché est drastiquement plus dégradé qu'il y a quelques semaines et alors que le fonds Polygon LLP s'est récemment montré ouvert à la discussion pour céder sa participation (supérieure à 10% du capital). Par ailleurs, il confirme, à la suite d'échanges avec le management, que le groupe compte parmi les très rares entreprises restées quasi indemnes du violant choc provoqué par la pandémie.Au plan de la demande qui lui est adressée, Oeneo ne relève pour l'instant aucun changement notable dans le comportement de sa clientèle, la consommation mondiale de vins restant solide, surtout en cette période de confinement.