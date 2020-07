OENEO : LCM reste à l'Achat

Données financières EUR USD CA 2020 290 M 334 M - Résultat net 2020 29,5 M 33,9 M - Dette nette 2020 46,8 M 53,9 M - PER 2020 24,3x Rendement 2020 - Capitalisation 719 M 826 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 2,64x Nbr Employés 1 104 Flottant 27,8% Graphique OENEO Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique OENEO Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 12,90 € Dernier Cours de Cloture 11,10 € Ecart / Objectif Haut 21,6% Ecart / Objectif Moyen 16,2% Ecart / Objectif Bas 10,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Nicolas Hériard Dubreuil Chief Executive Officer Hervé Claquin Chairman Philippe Doray Director-Administration & Finance Marc Hériard-Dubreuil Director François Hériard-Dubreuil Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) OENEO -19.45% 826 LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION -1.99% 3 263 NORBORD INC. 15.49% 2 405 STELLA-JONES INC. 1.04% 1 882 GUANGDONG WEIHUA CORPORATION 113.46% 1 798 CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. -11.86% 1 522