OENEO : anticipe une remontée de la marge opérationnelle courante

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oeneo a enregistré sur l’exercice 2018/2019 un résultat net, part du groupe, de 25,4 millions d’euros, en repli de 4,7% et un résultat opérationnel courant de 40,5 millions d’euros, en baisse de 12,9%. Il affiche une marge opérationnelle courante de 15,1%, « conforme aux anticipations du groupe » contre 18,7% un an plus tôt. Cette dernière a notamment atteint 16,2% au second semestre. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 268,2 millions, en hausse de 7,9% (+5,5% à périmètre et taux de change constants).Le spécialiste des bouchons en liège et des tonneaux explique avoir notamment recueilli les premiers fruits des actions d'optimisation des coûts, rapidement mises en oeuvre afin de faire face à la hausse, conjoncturelle et significative, du prix des matières premières (liège et bois).Le groupe proposera à la prochaine Assemblée générale le versement d'un dividende de 0,15 euro par action, avec la possibilité d'opter pour un paiement en numéraire ou en actions nouvelles.Oeneo indique aborder l'exercice 2019-2020 avec confiance, confirmant son potentiel de croissance dans les 2 divisions. " Les efforts initiés continueront de contribuer à la remontée de la marge opérationnelle courante ", conclut-il.