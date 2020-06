OENEO : bien armé pour surmonter la crise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oeneo cède 1,76% à 11,36 euros, l'annonce de prévisions prudentes et la confirmation de la suppression du dividende ayant relégué au second plan des résultats annuels très solides. Sur l'exercice 2019-2020, le groupe a généré un résultat net en progression de 11,8%, à 28,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a progressé de 7,4% à 44,3 millions, soit une marge opérationnelle courante de 15,3%, stable par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires est ressorti à 290,3 millions, soit une hausse de +7,8% (+8% à taux de change constants).La croissance a été principalement tirée par la Division Bouchage qui enregistre une progression à deux chiffres bénéficiant toujours du succès mondial des bouchons Diam." Le début de l'exercice 2020-2021 est marqué par le contexte de la crise sanitaire Covid-19, qui influe sur l'activité depuis le mois d'avril " a commenté le spécialiste des bouchons et des tonneaux.Selon le groupe contrôlé indirectement par Rémy Cointreau, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice enregistrera une baisse à deux chiffres, compte tenu du fort attentisme des clients dans ce contexte particulier, lié à leur manque de visibilité et à la baisse de la consommation induite par la fermeture des bars et restaurants pendant deux mois environ, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Oeneo précise cependant que ce premier trimestre est traditionnellement le moins élevé de l'exercice en termes de chiffre d'affaires.Avec la reprise progressive de l'activité économique et l'allégement des mesures de restrictions, la société prévoit de bénéficier d'un phénomène de rattrapage des commandes dans les mois qui viennent. Son ampleur sera néanmoins dépendante de l'évolution de la pandémie dans le monde entier, du volume et de la qualité des vendanges de l'année en Europe et aux Etats-Unis et de la vigueur de la consommation.A date, selon le scénario le plus probable, le groupe s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice, plus modérée que celle du premier trimestre, sans qu'il soit possible de faire une projection précise tant les incertitudes restent nombreuses. Il veille également à limiter dans la mesure du possible l'impact de cette baisse sur sa rentabilité opérationnelle.Dans ce contexte incertain, et comme déjà annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires annuel, le conseil d'administration proposera de ne pas verser de dividendes cette année.LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 13,5 euros sur le titre dans le sillage de cette publication. Le groupe a réalisé un exercice 2019/2020 proche des anticipations, observe le broker. Ce dernier a dégradé légèrement son scénario pour l'exercice qui débute (clôture à fin mars 2021) déjà nettement abaissé il y a quelques semaines. Toutefois, ses solides fondamentaux confortent le bureau d'études dans l'idée qu'Oeneo retrouvera rapidement le chemin de la croissance et préservera ses hauts niveaux de profitabilité.