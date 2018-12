OENEO : cap sur le deuxième semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oeneo gagne 2,33% à 8,34 euros après des résultats semestriels conformes aux prévisions du groupe et aux attentes des analystes. Sur la période de six mois close fin septembre, le fabricant de bouchons et de tonneaux pour l'élevage de vin et de whisky a accusé un repli de 32% à 10,9 millions d'euros de son bénéfice net, pénalisé par le quasi doublement du prix d'achat du liège, matière première des bouchons de bouteilles. Oneo a également été affecté par des vendanges plus tardives et des décalages de commandes sur le second semestre.Le résultat opérationnel courant a reculé de 29% à 18,1 millions, faisant ressortir une marge de 13,9%, conformément à la prévision communiquée par Oeneo le 5 novembre dernier.Grâce aux actions initiées pour absorber la hausse de la matière première en Bouchage et grâce à un niveau d'activité nettement plus favorable au second semestre en Elevage, le groupe devrait retrouver dès le second semestre une rentabilité opérationnelle courante plus conforme à ses standards et combler une partie du retard pris au premier semestre.La génération de cash-flow, traditionnellement plus forte sur le second semestre permettra également une réduction du taux d'endettement net à la fin de l'exercice.Evoquant des résultats sans surprise, Kepler Cheuvreux a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 12 euros sur Oeneo. Le broker a salué la confirmation d'une reprise des résultats au second semestre.LCM a noté également un "repli parfaitement conforme à la guidance". Dans ce cadre, le courtier a maintenu sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 10,3 euros.Gilbert Dupont mise également sur un second semestre plus solide. Il a en conséquence réitéré sa recommandation Accumuler et son objectif de cours de 10 euros.