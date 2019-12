OENEO : la rentabilité a progressé au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste des bouchons et des tonneaux Oeneo a réalisé au premier semestre de son exercice 2019/2020 un résultat net, part du groupe, en hausse de 35,8% à 14,8 millions d'euros. Le résultat net a progressé de 26% à 16 millions. Le résultat opérationnel courant a progressé de 26% à 23,3 millions, soutenu par la division Bouchage. Cette dernière a bénéficié des actions commerciales mais aussi des mesures d'optimisation de la productivité. Oeneo a ainsi permis une meilleure absorption des coûts toujours élevés du liège. La marge opérationnelle courante a atteint 16%, en hausse de 2 pts.La contribution de la Division Elevage est stable, mais intègre une perte sur les établissements Cenci. Par ailleurs, le coût lié aux plans d'intéressement à long terme des principaux managers, sous forme d'actions de performance, s'élève à -1,1 million d'euros sur ce semestre (dont 0,8 million issu des plans mis en place en juillet 2019).Le chiffre d'affaires, déjà publié, ressort sur ce semestre en hausse de + 9,5% à 143 millions une croissance réalisée à périmètre constant.Les deux divisions ont contribué à cette performance. La Division Bouchage délivre une croissance à 2 chiffres, toujours portée par le succès mondial des bouchons Diam en forte progression volume et valeur. La Division Elevage affiche une belle dynamique en particulier dans ses activités de Tonnellerie.Le groupe entend poursuivre sa dynamique au second semestre en s'appuyant sur sa performance commerciale globale et en bénéficiant de la détente progressive du prix du liège.La génération de cash-flow, traditionnellement plus forte sur le second semestre permettra également une réduction du taux d'endettement net à la fin de l'exercice.