OENEO : perspectives prometteuses

Oeneo progresse de 0,6% à 10,24 euros après la publication de résultats annuels conformes à ses attentes. Le fabricant de bouchons en liège et de tonneaux a publié au titre de son exercice 2018/2019, clos mars, un résultat net, part du groupe, de 25,4 millions d'euros, en repli de 4,7% et un résultat opérationnel courant de 40,5 millions d'euros, en baisse de 12,9%. Il affiche une marge opérationnelle courante de 15,1%, " conforme aux anticipations du groupe " contre 18,7% un an plus tôt.Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 268,2 millions, en hausse de 7,9% (+5,5% à périmètre et taux de change constants).Dans une note, LCM rappelle que l'érosion de la marge est liée au fort impact du renchérissement du prix du liège en bouchage (resté proche de 1,60 euro le kilo avec un impact négatif de 20 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant) ainsi qu'aux tensions sur le prix du bois et à l’impact de l'intégration des petites acquisitions qui ont obéré les marges du pole Élevage.Pour autant, la solidité des performances et du bilan d'Oeneo, avec taux d'endettement de 23,5%, lui permet de maintenir son dividende à 0,15 euro par action.Oeneo indique aborder l'exercice 2019-2020 avec confiance. Le groupe continue d'anticiper une solide croissance, qui prendra appui sur ses deux divisions, et une remontée progressive de sa marge opérationnelle courante, ce qui demeure conforme au scénario de LCM.Dans ce cadre, le bureau d'études a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 11,30 euros.