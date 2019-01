OENEO : soutenu par un troisième trimestre fiscal solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oeneo bondit de 4,65% à 10,35 euros après l'annonce d'un chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018/2019 de 65,7 millions d’euros, en hausse de 15,6% (+12,8% à périmètre et taux de change constants). Une accélération de la croissance, qui repose selon le groupe, sur le maintien « d’une très bonne dynamique en Bouchage et sur un excellent niveau d’activité trimestrielle en Elevage (tonneaux et fûts) ». Cette division a notamment bénéficié, comme anticipé, d’un phénomène saisonnier de rattrapage, aux Etats-Unis et en Europe, de commandes habituellement positionnées au premier semestre.Dans le détail, les ventes dans le Bouchage ont progressé de 9,6% (+9,8% à périmètre et taux de change constants) à 37,6 millions. Les ventes dans l'Elevage ont grimpé, elles, de 27,4% (+18,5% à périmètre et taux de change constants) à 19,2 millions.Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires neuf mois du fabricant français de tonneaux pour l'élevage du vin et de bouchons à 195,7 millions d'euros, soit une hausse de +7,4% (+5,0% à périmètre et taux de change constants)."Cette progression conforte les ambitions de croissance du groupe sur l'ensemble de l'exercice. L'objectif reste l'amélioration de la rentabilité opérationnelle courante sur le second semestre par rapport au premier", a précisé le groupe contrôlé par Rémy Cointreau.LCM a relevé son objectif de cours sur le titre de 11 à 11,30 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat dans le sillage de cette publication. Le broker a salué le très solide et fort rattrapage en Elevage au troisième trimestre 2018/2019.