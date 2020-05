Le groupe Oeneo a terminé son exercice 2019-2020 alors que la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de COVID-19 se répandait autour du globe. Dès le début de la crise, grâce à la mobilisation de ses équipes, le Groupe a pu assurer la continuité de ses opérations tout en renforçant les mesures de protection des collaborateurs présents sur les sites de production et en organisant le travail à distance pour tous les postes qui le permettent.

Chiffre d'AFFAIRES (M€) 2019-2020 2018-2019* Variation Var a perimetre et taux de change constants 4ème trimestre 78,3 72,8 +7,5% +8,7% Dont Bouchage 58,7 52,5 +11,9% +12,9% Dont Elevage 19,6 20,3 -3,9% -2,3% 12 MOIS 290,3 269,4 +7,8% +8,0% Dont Bouchage 195,3 177,1 +10,3% +10,7% Dont Elevage 95,0 92,3 +3,0% +2,7%

*L'activité de la filiale portugaise SA Sobrinho (achat-revente de liège et dérivés), était classée en activité abandonnée conformément à la norme IFRS 5. Après décision de conserver cette activité, son chiffre d'affaire a été réintégré sur les périodes comparatives 2018-2019 (0,3 M€ de ventes sur le 4ème trimestre et 1,2 M€ sur l'année).

Le groupe Oeneo a ainsi enregistré au 4ème trimestre 2019-2020 un chiffre d'affaires solide de 78,3 M€, en hausse de +7,5% (+8,7% à périmètre et taux de change constant). Cette performance est portée par la Division Bouchage qui enregistre une croissance à deux chiffres sur la période, bénéficiant toujours du succès mondial des bouchons Diam. La division Elevage est en léger recul sur la période, après 9 mois bien orientés, en raison notamment d'une base de comparaison élevée (près de 20% de croissance sur le dernier trimestre 2018-2019).

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel à 290,3 M€, soit une hausse de +7,8% (+8,0% à taux de change constants).

Sur l'ensemble de l'exercice, la marge opérationnelle courante du Groupe devrait se situer autour de 15%, après prise en compte des nouveaux plans d'intéressement à long terme, attribués sous forme d'actions de performance.

Sur la fin de l'exercice 2019-2020, avec une priorité absolue à la santé des collaborateurs, le Groupe a pris les mesures nécessaires pour adapter son fonctionnement sur les sites de production et ainsi continuer d'accompagner ses clients et maintenir sa qualité de service au quotidien. Certains sites français, aujourd'hui réouverts, ont dû fermer temporairement afin d'assurer la protection des équipes (notamment dans les régions Grand Est et Bourgogne Franche Comté particulièrement touchées par l'épidémie).

L'exercice 2020-2021 sera logiquement plus impacté par les conséquences de la crise sanitaire en cours, dont les effets négatifs sur la consommation mondiale de vin avec en particulier les fermetures des cafés-hôtels-restaurants. Cette baisse pèse mécaniquement sur l'activité économique et la visibilité des vignerons, ce qui peut les amener à décaler ou à réduire leurs investissements en Elevage voire aussi à réduire le volume de mise en bouteille pour le Bouchage cette année.

Les incertitudes, liées notamment à la durée de la crise, ne permettent pas à date de faire de projections sur le chiffre d'affaires et la rentabilité du Groupe. Le management du Groupe suit attentivement l'évolution de la situation, en adaptant son dispositif et en mettant en place des mesures d'économies, incluant l'activité partielle sur certains sites.

Confiant dans la solidité de ses équipes et de ses fondamentaux stratégiques, disposant d'une situation financière saine et d'une large trésorerie disponible au 31 mars 2020, le Groupe affronte cette crise avec la volonté de protéger ses collaborateurs, de préserver son outil industriel et de poursuivre un développement à long terme créateur de valeur, tout en veillant à sécuriser sa situation financière. Dans ce contexte incertain, le Conseil d'Administration proposera de ne pas verser de dividendes cette année lors de l'Assemblée Générale qui aura lieu en septembre à Bordeaux.

Le Groupe fera un nouveau point sur la situation lors de la publication de ses résultats annuels le 11 juin après bourse.

commentaires du ca 2019-2020 par Division

BOUCHAGE : croissance a deux chiffres en 2019-2020

La Division a réalisé en 2019-2020 un chiffre d'affaires de 195,3 M€ en croissance de +10,3% (+10,7% à taux de change constant). Cette très bonne performance témoigne de la croissance durable des Bouchons Diam sur l'ensemble des marchés mondiaux.

Outre l'effet volumes, la hausse du chiffre d'affaires provient également d'un effet prix. Ce dernier est notamment lié au développement sur le haut de la gamme, illustré par le succès de la gamme biosourcée Origine et de gains de parts de marché auprès de clients prestigieux.

Sur le plan géographique, toutes les zones ont contribué à la croissance, avec notamment de très belles hausses enregistrées en Europe (Italie et Espagne en particulier), aux Etats-Unis et au Chili.

En intégrant les autres bouchons technologiques, le Groupe a commercialisé près de 2,4 milliards de bouchons en liège sur l'ensemble de l'exercice, battant un nouveau record lors de cet exercice.

Ce bon niveau d'activité permettra à la Division de conforter sa progression de marge opérationnelle courante, qui se situera à un niveau proche de celui du premier semestre (après coûts des actions de performance).

ELEVAGE : un exercice de bonne facture

La division Elevage réalise un exercice solide avec un chiffre d'affaires de 95,0 M€ en progression de 3,0% (2,7% à données comparables) en ligne avec ses attentes.

La croissance a été portée par les activités de futailles, et les grands contenants qui enregistrent des hausses significatives notamment sur la zone Amériques et en France. Les ventes de solutions boisées alternatives sont restées sur un niveau proche de celui de l'exercice précédent. La performance a été impactée par le recul de l'activité connexe de ventes de bois à des tiers (CA de 6,6 M€) en recul de 1,5 M€ sur l'exercice, principalement dans les Etablissements Cenci.

La fermeture de cette filiale sur une grande partie du mois de mars, en vue de protéger les collaborateurs dans le contexte de crise sanitaire, a logiquement ralenti son redressement qui continuera de peser sur la marge opérationnelle courante de la Division, comme au premier semestre. Celle-ci sera en recul par rapport à l'exercice précédent d'environ 2 points (après coûts des actions de performance).

Le groupe Oeneo publiera le 11 juin 2020 ses resultats annuels de l'exercice 2019-2020

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0)5 45 82 99 93

Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Alexandra Prisa

Presse – Médias

+33 (0) 1 53 67 36 90

OENEO S.A.

Société anonyme au capital de 65 052 474 euros

Siège social : 16 Quai Louis XVIII 33000 Bordeaux

Tel. +33 (0)5 45 82 72 61

www.oeneo.com

