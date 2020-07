Chiffre d'affaires (M€) 2020-2021 2019-2020 Variation Variation a taux de change constants 1er trimestre (avril – juin) 57,9 68,3 -15,2% -14,2% Bouchage 42,5 49,6 -14,3% -13,1% Elevage 15,4 18,7 -17,8% -17,1%

Le début de l'exercice 2020-2021 a été fortement marqué par le contexte de la crise sanitaire Covid-19, qui a ralenti l'activité des deux divisions du Groupe.

Durant cette période inédite, les clients sont restés très prudents dans leurs décisions d'investissements et leurs commandes en raison du manque de visibilité, lié à la baisse de la consommation dans la filière vitivinicole, principalement induite par la fermeture des bars et restaurants pendant environ 2 mois, notamment en Europe et aux Etats-Unis.

Depuis l'allégement des mesures de confinement, l'activité du Groupe retrouve progressivement un niveau pré-Covid. Les vendanges précoces, attendues dans l'hémisphère Nord cette année, accélèrent désormais la reprise des commandes dans les deux divisions.

Cette amélioration, sur la fin du trimestre, a permis de limiter le recul de l'activité du 1er trimestre à -15,2% (-14,2% à taux de change constants), un niveau conforme à l'estimation annoncée début juin. Au regard des tendances actuelles, le Groupe confirme son scénario d'une reprise progressive qui permettra d'atténuer sensiblement le recul du chiffre d'affaires sur l'exercice entier.

commentaires par Division

BOUCHAGE : Les gammes premium resistent

La division enregistre un chiffre d'affaires de 42,5 M€, en recul de -13,1% à taux de change constants. La tendance est mieux orientée sur les ventes de Bouchons Diam, grâce à la très bonne résilience du très haut de gamme, notamment la gamme biosourcée Origine by Diam et les gammes Diam 10 et 30. Le Groupe bénéficie ainsi de son positionnement premium ce qui a également un impact favorable sur le prix moyen de vente.

Les autres gammes Diam et les autres bouchons technologiques ont été plus impactés par la baisse conjoncturelle des volumes sur le marché, certains clients choisissant par prudence de différer l'embouteillage de leur production face à la baisse de la consommation.

Les vendanges précoces attendues en Europe et aux Etats-Unis permettent cependant de redynamiser progressivement le marché. Cet effet rattrapage et les actions commerciales en cours pour gagner de nouveaux clients devraient permettre à la Division de rattraper une partie du retard pris au premier trimestre, dans l'hypothèse d'une crise sanitaire maitrisée au niveau mondial.

ELEVAGE : Démarrage conforme aux attentes

L'activité Elevage réalise un chiffre d'affaires de 15,4 M€ en recul de -17,1% à taux de change constants. Ce trimestre, traditionnellement le moins élevé de l'exercice, a été marqué par les diminutions ou reports des investissements effectués par les vignerons, principalement en futaille et sur les activités conseil & systèmes.

Grâce à son offre complète, le Groupe a pu atténuer cet effet avec, par exemple, la hausse des ventes de grands contenants et des ventes de solutions boisés alternatives résilientes, en particulier aux Etats-Unis.

Après deux premiers mois difficiles, face aux conséquences de la crise sanitaire dont les difficultés de livraison et la fermeture provisoire de quelques sites, l'activité s'est nettement redressée en juin et bénéficie désormais d'une tendance plus favorable soutenue par la précocité des vendanges. Comme en Bouchage, la Division Elevage vise à réduire son retard sur l'ensemble de l'exercice.

Le groupe Oeneo publiera le 03 novembre 2020 son chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2020-2021.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 45 82 99 93

Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Anne-Catherine Bonjour

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 93

