Oeneo : Caspar détient 71,6% du capital après l'OPAS

26/02/2020 | 11:28

Euronext Paris, Banque Hottinguer, BNP Paribas et Crédit Agricole CIB, ont fait connaître à l'AMF qu'à la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, la société Caspar détient 46.570.605 actions Oeneo, soit 71,59% du capital et des droits de vote.



Pendant la durée de l'OPAS, soit du 6 au 19 février inclus, Caspar a acquis au prix unitaire de 13,50 euros 5.446.060 actions dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris et 42.381 actions sur le marché.



