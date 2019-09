L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Oeneo, réunie le 25 juillet 2019, a approuvé un dividende au titre de l'exercice 2018-19 d'un montant de 0,15 euro par action avec la possibilité pour chaque actionnaire d'opter pour un paiement en numéraire ou en actions nouvelles.

L'option pour le paiement du dividende en actions, ouverte le 31 juillet 2019, s'est clôturée le 06 septembre 2019. Les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende 2018-19 en actions ont représenté 89,39% des actions d'Oeneo.

Cette opération se traduit par la création de 948 955 actions ordinaires nouvelles Oeneo (représentant 1,48% du capital et 1,14% des droits de vote sur la base du capital et des droits de vote au 30 juin 2019, soit 64.103.519 actions) dont le règlement-livraison et l'admission sur le marché Euronext Paris interviendront à compter du 16 septembre 2019. Le capital social se trouvera ainsi porté à 65.052.474 € divisé en 65.052.474 actions ordinaires de un euro de nominal chacune, entièrement libérées.

Ces actions nouvelles porteront jouissance au 1er avril 2019 et seront immédiatement assimilées aux actions ordinaires composant le capital social d'Oeneo.

Le dividende total en numéraire s'élève à 971 590 € et sera versé le 16 septembre 2019.

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 05 NOVEMBRE 2019 SON CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE L'EXERCICE 2019-2020.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

