Oeneo : RESULTATS SEMESTRIELS 2018-2019 : MARGE OPERATIONNELLE COURANTE CONFIRMEE A 13,9% - BONNE RÉSISTANCE FACE A LA HAUSSE BRUTALE DU COÛT DU LIÈGE - CONFIANCE RENOUVELÉE POUR LE SECOND SEMESTRE 2018-2019

Compte de résultat consolidé (M€) S1 2017-2018 publié S1 2017-2018 retraité* S1 2018-2019 Variation Chiffre d'affaires 135,7 125,4 130,0 +3,6% Dont Bouchage 86,5 76,3 82,5 +8,1% Dont Elevage 49,2 49, 1 47,5 -3,4% Résultat opérationnel courant 24,7 25,8 18,1 -29,3% Dont Bouchage 16,2 17,3 11,5 -33,5% Dont Elevage 10,4 10,4 7,8 -25,0% Dont Siège (1,9) (1,9) (1,2) Résultat opérationnel non courant (0,7) (1,1) (0,1) Résultat opérationnel 23,9 24,6 18,0 -26,8% Résultat financier (1,3) (1,2) (0,9) Impôts (6,7) (6,7) (4,8) Résultat Net 16,0 16,7 12,3 -26,3% Résultat net des activités abandonnées - (0,7) (1,5) Résultat Net part du Groupe 16,0 16,0 10,9 -31,9% Capitaux Propres 219,9 219,9 241.3 +13,4% Endettement Net 63,5 63,5 74,6 +15,7%

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2018-2019 - qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Oeneo du 05 décembre 2018. Le rapport financier semestriel sera consultable sur le site www.oeneo.com le 7 décembre 2018.

Le Groupe Oeneo confirme, avec une accélération de sa croissance au deuxième trimestre, sa bonne résistance opérationnelle face aux aléas conjoncturels rencontrés depuis le début de l'exercice.

Le chiffre d'affaires enregistre sur ce semestre une croissance de + 3,6% à 130,0 M€ (+1,5% à périmètre comparable). La poursuite de la croissance dynamique en Bouchage, toujours soutenue par les gains de parts de marché des bouchons Diam, a permis de compenser le recul saisonnier de la Division Elevage, en raison d'une campagne plus tardive et d'un décalage de commandes au second semestre touchant certains secteurs d'activités.

Le résultat opérationnel courant ressort à 18,1 M€ en baisse de 7,7 M€, soit une marge opérationnelle courante de 13,9%, conforme aux dernières anticipations du Groupe annoncées le 05 novembre 2018. La rentabilité, toujours largement bénéficiaire, a été fortement impactée, en Bouchage, par une hausse brutale du prix du liège à des niveaux jusqu'alors jamais atteints et par la saisonnalité défavorable en Elevage. La bonne gestion des coûts de fonctionnement globaux a permis de compenser partiellement ces évènements temporaires défavorables.

En l'absence de charges non courantes significatives, le résultat opérationnel ressort à 18,0 M€. Les frais financiers se réduisent à -0 ,9 M€ (vs -1,2 M€ sur le premier semestre de l'exercice précédent). Après comptabilisation d'une charge d'impôt de 4,8 M€, le résultat net s'élève à 12,3 M€, soit une baisse de 4,4 M€. Par ailleurs, les activités abandonnées, toujours en cours de cession, ont généré une perte nette de 1,5 M€.

Les capitaux propres continuent de progresser pour s'établir à 241,3 M€ contre 219,9 M€ au 30 septembre 2017. L'endettement net ressort à 74,6 M€ au 30 septembre 2018, soit un taux d'endettement net proche de celui au 30 septembre 2017 à 30,9%. Les investissements sur la période se sont élevés à 11,0 M€, intégrant le paiement des acquisitions réalisées au premier semestre (Tonnellerie Millet et Etablissements Cenci). Le BFR atteint comme chaque année un pic saisonnier au 30 septembre (+33,5 M€ par rapport au 31 mars 2018), amplifié cette année par le renforcement stratégique du niveau de couverture des stocks de liège, à des prix de marché élevés.

Grâce aux actions initiées pour absorber la hausse de la matière première en Bouchage et grâce à un niveau d'activité nettement plus favorable au second semestre en Elevage, le Groupe devrait retrouver dès le second semestre une rentabilité opérationnelle courante plus conforme à ses standards et combler une partie du retard pris au premier semestre. La génération de cash-flow, traditionnellement plus forte sur le second semestre permettra également une réduction du taux d'endettement net à la fin de l'exercice.

commentaires sur la performance par Division

BOUCHAGE : Fort impact de la brutale hausse du liège – Adaptations en cours

La Division Bouchage affiche une bonne dynamique commerciale sur le semestre avec une croissance organique de +8,1% sur ses activités poursuivies, soit plus de 1,1 milliard de bouchons en liège vendus sur le semestre. Cette très bonne performance bénéficie à la fois de la progression des volumes dans un contexte pourtant moins favorable (conséquence de la faible récolte de l'an dernier sur les mises en bouteilles), de l'amélioration du mix et des augmentations de tarifs pour compenser la hausse de la matière première.

Le quasi doublement du prix d'achat du liège par rapport à l'année dernière a eu un impact brut de près de 10 M€ sur le résultat opérationnel courant de la division. Toutefois, la hausse des volumes et les premiers effets des actions mises en place (hausse des tarifs, optimisation de la productivité et des charges) ont permis de limiter la baisse du résultat opérationnel courant qui ressort ainsi à 11,5 M€ contre 17,3 M€ au 30 septembre 2017.

La Division Bouchage entend poursuivre au second semestre ses gains de parts de marché, en particulier sur la gamme Diam qui continue de séduire de nombreux viticulteurs dans le monde entier, avec de belles progressions sur les grands vins de Bordeaux notamment.

Le Groupe poursuit en parallèle l'ensemble de ses actions productives qui permettront de réduire plus amplement l'impact du prix du liège au second semestre, tout en offrant un bel effet de levier potentiel sur les résultats dès qu'il reviendra à des niveaux plus conformes à ses cours historiques.

ELEVAGE : Décalage d'activité vers le second semestre – Bonnes perspectives annuelles

La division Elevage a connu un premier semestre atypique en raison de décalage de commandes vers le second semestre sur les grands contenants et sur les futs en raison d'une campagne plus tardive en Europe cette année. Le chiffre d'affaires ressort ainsi à 47,5 M€ en recul de 3,4% (-8% en organique).

Ces décalages pèsent logiquement sur la rentabilité du premier semestre, compte tenu de la moins bonne absorption des charges fixes. Les sociétés récemment acquises (Etablissements Cenci, Tonnellerie Millet, Galileo) poursuivent leur plan de marche, avec une intégration réussie des équipes et un résultat à l'équilibre opérationnel sur le semestre. Les synergies commerciales et industrielles vont être mises en place de façon progressive.

Dans un contexte conjoncturel plus favorable que l'an dernier avec une production mondiale annoncée en hausse, la Division s'attend à une amélioration de ses performances économiques au second semestre alliant croissance et rentabilité. Le Groupe poursuit également sa stratégie d'innovation et vient de rencontrer un fort succès au dernier salon Vinitech avec la présentation de GalileOak, sa nouvelle cuve haut de gamme de chêne sphérique et rotative, fruit d'un travail collaboratif entre Seguin Moreau et Galileo, société acquise il y a un an.

Le groupe Oeneo publiera le 21 janvier 2019 APRES BOURSE

son chiffre d'affaires du 3eme trimestre de l'exercice 2018-2019.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

ANNEXES

BILAN

En milliers d'euros 30/09/2017 30/09/2018 Ecarts d'acquisition 45 990 46 244 Immobilisations incorporelles 4 584 4 800 Immobilisations corporelles 114 951 124 497 Immobilisations financières 688 845 Impôts différés et autres actifs LT 2 090 340 Total Actifs Non Courants 168 304 176 730 Stocks et en-cours 112 464 121 088 Clients et autres débiteurs 77 902 80 790 Créances d'impôt 132 487 Autres actifs courants 3 154 2 875 Trésorerie et équivalents de trésorerie 57 322 47 651 Total Actifs Courants 250 975 252 891 Actifs liés aux activités destinées à être cédées - 12 975 Total Actif 419 279 442 597 En milliers d'euros Capital apporté 63 181 64 104 Primes liées au capital 20 664 28 000 Réserves et report à nouveau 119 990 138 210 Résultat de l'exercice 15 996 10 854 Total Capitaux Propres (Part du Groupe) 219 831 241 167 Intérêts minoritaires 84 84 Total Capitaux Propres 219 915 241 250 Emprunts et dettes financières 81 217 58 351 Engagements envers le personnel 3 206 3 284 Autres provisions 929 960 Impôts différés 3 216 4 462 Autres passifs non courants 17 521 8 414 Total Passifs non courants 106 088 75 472 Emprunts et concours bancaires (part <1 an) 39 597 63 861 Provisions (part <1 an) 268 650 Fournisseurs et autres créditeurs 47 412 45 524 Autres passifs courants 5 998 12 087 Total Passifs courants 93 275 122 122 Passifs liés aux activités destinées à être cédées 3 754 Total Passif 419 279 442 597

COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros 30/09/2017 Retraité * 30/09/2018 Chiffre d'affaires 125 436 129 985 Autres produits de l'activité 698 392 Achats consommés (48 201) (62 353) Charges externes (19 671) (20 795) Charges de personnel (24 511) (24 012) Impôts et taxes (1 308) (1 228) Dotation aux amortissements (5 002) (5 799) Dotation aux provisions (567) (1 515) Variation des stocks d'en-cours et produits finis (424) 3 755 Autres produits et charges courants (688) (328) Résultat Opérationnel Courant 25 762 18 102 Autres produits et charges opérationnels non courants (1 114) (115) Résultat Opérationnel 24 648 17 986 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 101 131 Coût de l'endettement financier brut (717) (618) Coût de l'endettement financier net (616) (486) Autres produits et charges financiers (585) (409) Résultat avant impôt 23 447 17 091 Impôts sur les bénéfices (6 708) (4 794) Résultat après impôt 16 739 12 296 Résultat des sociétés mises en équivalence 26 49 Résultat net des activités poursuivies 16 765 12 345 Intérêts des minoritaires 25 (41) Résultat net des activités poursuivies (Part du groupe) 16 740 12 386 Résultat net des activités abandonnées (744) (1 533) Résultat net de l'ensemble consolidé 16 021 10 812 Résultat net Part du Groupe 15 996 10 853

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros 30/09/2017

Retraité 30/09/2018 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net consolidé 16 021 10 812 Résultat net consolidé des activités abandonnées (744) (1 533) = Résultat net consolidé des activités poursuivies 16 765 12 345 Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence (26) (49) Elimination des amortissements et provisions 4 011 5 370 Elimination des résultats de cession et pertes et profits de dilution (9) 43 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 40 - Charges et produits calculés liés aux paiements en action 628 546 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 820 139 = Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 22 229 18 394 Charge d'impôt 6 708 4 794 Coût de l'endettement financier net 616 486 = Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 29 553 23 674 Impôts versés (4 014) (2 478) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (22 455) (33 493) Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités poursuivies 3 084 (12 297) Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités abandonnées 60 80 = Flux net de trésorerie généré par l'activité 3 144 (12 217) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Incidence des variations de périmètre - (3 995) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (5 974) (7 090) Acquisitions d'actifs financiers (4) (2) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles, et d'actifs financiers 44 29 Variation des prêts et avances consentis 36 14 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités poursuivies (5 898) (11 044) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités abandonnées - (9) = Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (5 898) (11 053) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Acquisition et cession d'actions propres (3 385) 106 Emissions d'emprunts 7 661 9 336 Remboursements d'emprunts (16 409) (16 892) Intérêts financiers nets versés (596) (486) Dividendes versés par la société mère (6 480) (1 244) Dividendes versés aux minoritaires (90) - Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement poursuivies (19 299) (9 180) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement des activités abandonnées (60) (71) = Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (19 359) (9 251) Incidence de la variation des taux de change (654) (101) Variation de trésorerie liée aux activités poursuivies (22 767) (32 420) Variation de trésorerie liée aux activités abandonnées - - Variation de trésorerie (22 767) (32 420)

