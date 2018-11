Oeneo : SOLIDE CROISSANCE AU 2EME TRIMESTRE : +5,6% EN ACCELERATION PAR RAPPORT AU 1ER TRIMESTRE - ACTIVITE DYNAMIQUE EN BOUCHAGE ET AMELIORATION PROGRESSIVE EN ELEVAGE

Chiffre d'AFFAIRES (M€) 2018-2019 2017-2018* Variation Var a perimetre et change constant 2ème trimestre 69,7 66,0 +5,6% +3,4% Dont Bouchage 37,6 34,1 +10,2% +10,3% Dont Elevage 32,1 31,9 +0,7% -3,9% 1ER SEMESTRE 130,0 125,5 +3,6% +1,5% Dont Bouchage 82,5 76,3 +8,1% +8,2% Dont Elevage 47,5 49,2 -3,4% -8,3%

* Le chiffre d'affaires 2017-2018 est retraité des activités Bouchage en cours de cession, conformément à la norme IFRS 5. Pour information, ces activités ont représenté 10,2 M€ sur le 1er semestre 2017-2018 et 7,9 M€ sur le premier semestre 2018-2019. L'application de la norme IFRS 15 n'a pas d'impact significatif.

Le Groupe a accéléré sa croissance au deuxième trimestre en réalisant un chiffre d'affaires de 69,7 M€, en hausse de +5,6% (+3,4% à périmètre et taux de change constants). La Division Bouchage a renoué sur ce trimestre avec une croissance à deux chiffres (+10,2%), bénéficiant notamment d'un effet prix et d'une progression des segments hauts de gamme. La tendance s'améliore comme prévu sur la Division Elevage avec une saisonnalité qui sera nettement plus favorable au second semestre cette année.

Après 6 mois d'activité, le chiffre d'affaires affiche à fin septembre une hausse de +3,6% (+1,5% à périmètre et taux de change constants) à 130,0 M€. Les acquisitions récentes dans la Division Elevage ont contribué pour 3,2 M€ au chiffre d'affaires du premier semestre.

Les résultats semestriels, publiés le 6 décembre après bourse, reflèteront la hausse exceptionnelle du prix de la matière première liège, constatée depuis le 2eme semestre de l'an passé, et seront affectés, dans une moindre mesure, par le recul saisonnier de l'activité Elevage. La marge opérationnelle courante du groupe sur le semestre pourrait être de l'ordre de 14%.

Toutefois, grâce aux actions initiées pour absorber la hausse de la matière première, le Groupe devrait retrouver dès le second semestre une rentabilité opérationnelle courante plus conforme à ses standards et devrait ainsi combler une partie du retard pris au premier semestre.

commentaires par Division

BOUCHAGE : DES VENTES MONDIALES SOLIDES

La Division a enregistré au deuxième trimestre une croissance de 10,2% toujours tirée par le chiffre d'affaires réalisé avec la gamme Diam. Cette performance s'appuie sur la progression des volumes de bouchons moyen/haut de gamme aussi bien en vin tranquilles qu'effervescents, et des augmentations tarifaires dans un contexte du prix du liège en forte hausse.

Elle porte la croissance de la Division sur le semestre à 8,1%, une belle dynamique dans un contexte moins favorable, les mises en bouteilles étant mécaniquement impactées cette année par la faible récolte de l'an passé. De plus, et outre la belle progression des segments hauts de gamme, toutes les zones géographiques progressent sur le semestre, confirmant la solidité de la pénétration internationale du Groupe, et sa confiance sur les perspectives des prochains mois.

La Division s'est mobilisée sur la mise en œuvre d'actions visant à absorber la hausse brutale du liège. En effet, à la suite d'une très faible récolte 2018, le liège s'est apprécié et a atteint un pic historique au cours de ce semestre (le prix a presque doublé par rapport au premier semestre de l'exercice précédent). L'ensemble de ces actions portera progressivement ses fruits et générera également un effet de levier important sur les performances opérationnelles dès que le liège retrouvera un prix plus conforme aux fondamentaux du marché, ce qui est attendu au cours de l'exercice 2019/20 compte tenu des perspectives de récoltes.

ELEVAGE : ACTIVITE COMMERCIALE SOLIDE MAIs saisonnalite plus favorable au second semestre

La division Elevage affiche un recul de son activité de 3,4% (-8.3% à périmètre et change constant), qui provient d'un effet saisonnier lié à des vendanges plus tardives et un phasage de commandes positionnée au second semestre pour les grands contenants.

L'activité commerciale reste très dynamique, ce qui sera visible dans le chiffre d'affaires dès le 3ème trimestre, avec d'ores et déjà un mois d'octobre record en Europe et aux Etats-Unis. Le Groupe entend continuer de capitaliser sur son offre à forte valeur ajoutée et diversifiée pour renforcer ses positions internationales et atténuer les effets météorologiques potentiels.

Le Groupe poursuit l'intégration des Etablissements Cenci et de la Tonnellerie Millet avec le développement des premières synergies et la mise en œuvre d'actions de productivité pour les amener à la rentabilité standard du Groupe. La Division reste en veille active en termes de croissance externe avec l'objectif de renforcer ses positions et/ou d'enrichir son offre.

Le groupe Oeneo publiera ses resultats semestriels 2018-2019

le 6 decembre 2018 APRES BOURSE

.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 45 82 99 93

Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Alexandra Prisa

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 90

