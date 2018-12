Oeneo : baisse du résultat net au 1er semestre

06/12/2018 | 18:27

Le chiffre d'affaires enregistre est en croissance de + 3,6% à 130,0 ME sur le 1er semestre 2018-2019 (+1,5% à périmètre comparable).



Le résultat opérationnel courant ressort à 18,1 ME en baisse de 7,7 ME, soit une marge opérationnelle courante de 13,9%.



Le résultat opérationnel ressort à 18,0 ME. Le résultat net s'élève à 12,3 ME, en baisse de 4,4 ME. Par ailleurs, les activités abandonnées, toujours en cours de cession, ont généré une perte nette de 1,5 ME.



' Le Groupe devrait retrouver dès le second semestre une rentabilité opérationnelle courante plus conforme à ses standards et combler une partie du retard pris au premier semestre. La génération de cash-flow, traditionnellement plus forte sur le second semestre permettra également une réduction du taux d'endettement net à la fin de l'exercice ' indique le groupe.



