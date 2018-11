Oeneo : croissance organique de 1,5% du CA semestriel

06/11/2018 | 14:42

Sur les six premiers mois de son exercice 2018-19, Oeneo affiche un chiffre d'affaires à fin septembre en hausse de 3,6% (+1,5% à périmètre et taux de change constants) à 130 millions d'euros, aidé par les acquisitions récentes dans la division élevage.



'Les résultats semestriels, reflèteront la hausse exceptionnelle du prix de la matière première liège, constatée depuis le second semestre de l'an passé, et seront affectés, dans une moindre mesure, par le recul saisonnier de l'activité élevage', prévient le groupe.



Sa marge opérationnelle courante sur le semestre pourrait être de l'ordre de 14%, mais il devrait retrouver dès le second semestre une rentabilité opérationnelle courante plus conforme à ses standards et ainsi combler une partie du retard pris au premier semestre.



