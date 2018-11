Office Depot : relèvement de l'objectif de revenus annuels

07/11/2018 | 15:53

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Office Depot relève sa prévision de revenus pour l'ensemble de 2018 à environ 11 milliards de dollars, et non plus 10,8 milliards, tout en maintenant celui d'un profit opérationnel ajusté de l'ordre de 360 millions.



En outre, le distributeur de matériel et de fournitures de bureaux indique viser pour le prochain exercice des revenus d'environ 11,1 milliards, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté autour de 375 millions de dollars.



Sur son troisième trimestre, il a engrangé un BPA des opérations poursuivies de 11 cents, contre 19 cents un an auparavant, mais un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 2,9 milliards de dollars, soutenue par les ventes de services après l'acquisition de CompuCom.



