Officiis Properties : Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 14 septembre 2018

Communiqué de presse

Paris, le 14 septembre 2018

Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 14 septembre 2018

Officiis Properties informe le public de la tenue de son Assemblée générale mixte du 14 septembre 2018, le quorum nécessaire ayant été atteint : les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ont réuni 17 444 560 actions représentant 87,90 % des droits de vote.

L'Assemblée générale des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions exposées, et notamment :

- la 1ère et la 2ème résolution, portant respectivement sur l'approbation des comptes annuels et consolidés, donnant quitus au management de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018 ;

- la 3ème résolution portant sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018 au poste Report à nouveau qui est ainsi porté de -52 893 868,73 € à -31 113 800,42 € ;

- la 4ème résolution portant sur la constatation de la reconstitution des capitaux propres de la Société ;

- la 5ème résolution portant sur l'approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

- la 6ème résolution portant sur la nomination d'un nouvel administrateur, la société REOF Holding, pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 ;

- les 7ème et 8ème résolutions portant sur le renouvellement des mandats d'administrateur de M. Philippe Couturier et de M. Daniel Rigny pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 ;

- La 9ème résolution portant sur la révocation de Madame Anne Genot en tant qu'administrateur avec effet à compter de la présente assemblée ;



- la 10ème résolution portant sur la fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration ;



- les 11ème et 12ème résolutions portant sur l'approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Philippe Couturier et M. Pierre Essig au titre de leur mandats sociaux de président du conseil d'administration et de directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2018 ;



- les 13ème et 14ème résolutions portant sur l'approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de tous les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à MM. Philippe Couturier et Pierre Essig en raison de leur mandats sociaux de président et de directeur général pour l'exercice clos le 31 mars 2019.



- les 15ème et 16ème résolutions portant sur les autorisations à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions et en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans ce cadre.

Les quorums et les résultats des votes pour chacune des résolutions sont présentés dans le tableau annexé ci-après.

La Société ayant reçu, le 11 septembre 2018, 16 questions écrites émanant d'un actionnaire, conformément aux dispositions de l'article L.225-108 alinéa 3 de code de commerce, le conseil d'administration a répondu à ces questions au cours de l'assemblée générale.

Les questions et les réponses données par le conseil d'administration ont été annexées au procès-verbal de l'assemblée générale et seront publiés sur le site internet de la Société : https://officiis-properties.com, rubrique Relations Investisseurs / Information Réglementée / Assemblées générales / 2018

Le procès-verbal de l'Assemblée générale mixte du 14 septembre 2018 est disponible sur le site Internet de la Société : https://officiis-properties.com, rubrique Relations Investisseurs / Information Réglementée / Assemblées générales / 2018

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 20

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 17 444 560

Nombre d'actions composant le capital : 19 884 220

Nombre d'actions composant le capital et ayant le droit de vote : 19 845 951

Quorum général atteint : 87,90%

Contact

Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties

52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 83 92 33 86,

Pour plus d'informations, et pour nous contacter, visitez le site web de la Société : https://officiis-properties.com

A propos de Officiis Properties

Officiis Properties est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué de 4 immeubles de bureaux, situés en région parisienne.

Les actions d'Officiis Properties sont cotées sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe Nyse Euronext - ISIN : FR0010298901 sous le nom d'Officiis Propertie - Mnémonique OFP

Résolutions Résultat du vote Votes exprimés

(nombre)

% des droits de vote Votes "Pour"

(nombre)

% des votes exprimés Votes "Contre"

et abstentions (nombre)

% des votes exprimés 1 - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 mars 2018 Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 560

99,98% 4 000

0,02% 2 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 mars 2018 Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 560

99,98% 4 000

0,02% 3 - Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 mars 2018 Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 560

99,98% 4 000

0,02% 4 - Constatation de la reconstitution des capitaux propres Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 560

99,98% 4 000

0,02% 5 - Approbation d'une convention visée à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce

(Avenant avec REOF Holding S.à.r.l) Résolution adoptée 6 157 087

31,02% 5 941 556

96,50% 215 531

3,50% 6 - Nomination d'un nouvel administrateur

(REOF Holding) Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 559

99,98% 4 001

0,02% 7- Renouvellement du mandat d'un administrateur

(Monsieur Philippe Couturier) Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 535

99,98% 4 025

0,02% 8- Renouvellement du mandat d'un administrateur

(Monsieur Daniel Rigny) Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 535

99,98% 4 025

0,02% 9- Révocation d'un administrateur

(Madame Anne Genot) Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 560

99,98% 4 000

0,02% 10 - Fixation du montant des jetons de présence Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 430

99,98% 4 130

0,02% 11 - Approbation des éléments de la rémunération du président pour l'exercice clos au 31 mars 2018

(Monsieur Philippe Couturier) Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 445

99,98% 4 115

0,02% 12 - Approbation des éléments de la rémunération du directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2018

(Monsieur Pierre Essig) Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 429 302

99,91% 15 258

0,09% 13 - Approbation des principes et critères de rémunération du président pour l'exercice clos au 31 mars 2019

(Monsieur Philippe Couturier) Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 445

99,98% 4 115

0,02% 14 Approbation des principes et critères de rémunération du directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2019

(Monsieur Pierre Essig) Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 14 429 302

99,91% 15 258

0,09% 15 - Autorisation donnée au conseil d'administration pour acheter des titres de la société Résolution adopté 17 444 560

87,90% 17 439 991

99,97% 4 569

0,03% 16 - Autorisation donnée au conseil d'administration pour réduire le capital Résolution adoptée 17 444 560

87,90% 17 440 560

99,98% 4 000

0,02%

