Officiis Properties : Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 14 septembre 2018

- les 13èmeet 14èmerésolutions portantsur l'approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de tous les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à MM. Philippe Couturier et Pierre Essig en raison de leur mandats sociaux de président et de directeurgénéral pour l'exercice clos le 31 mars 2019.