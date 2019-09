Officiis Properties : Conclusion d'un prêt hypothécaire adossé à l'immeuble Magellan

Communiqué de presse

Paris, 3 septembre 2019

Conclusion d’un prêt hypothécaire adossé à l’immeuble Magellan

Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) annonce, qu’après avoir consulté depuis avril 2019 plus d’une vingtaine d’établissements de crédit, elle a conclu le 30 août 2019 avec la société TwentyTwo Credit I S.à r.l, agissant pour le compte de son compartiment 3, une convention de prêt avec constitution d’une hypothèque sur l’immeuble Magellan. Ce financement, d’un montant de 21,5 M€, a été affecté au remboursement de la totalité du prêt non-bancaire subordonné (principal et intérêts courus).

La date de maturité de ce prêt est le 31 décembre 2021, et son taux d’intérêt annuel est de 3,5%.

Contacts

Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties

52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 83 92 33 86,

Pour plus d’informations, et pour nous contacter, visitez le site web de la Société : https://officiis-properties.com

A propos d’Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France)

Officiis Properties est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l’immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué d’un immeuble de bureaux, situé en région parisienne.

Les actions d’Officiis Properties sont cotées sur le Compartiment C d’Euronext Paris ISIN : FR0010298901, Nom : Officiis Propertie, Mnémonique : OFP

