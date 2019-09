Officiis Properties : Mise à disposition du public de la note en réponse à l'offre publique de retrait et des autres informations

Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans un pays autre que la France

offre publique de retrait visant les actions

et les obligations convertibles en actions de la société

OFFICIIS PROPERTIES

initiée par

REOF HOLDING s.à r.l.

mise à disposition du public de la note en réponse

et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société officiis properties

Termes de l’offre publique de retrait (l’« Offre ») :

Prix de l’Offre :

1,20 € par action Officiis Properties

2,05 € par obligation convertible en action Officiis Properties

Durée de l’Offre : 15 jours de négociation

AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Le présent communiqué est établi et diffusé par la société Officiis Properties (« OFP ») le 6 septembre 2019, en application des dispositions de l’article 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

En application des dispositions de l’article L. 621-8-1 I du code monétaire et financier et de l’article 231-26 du règlement général de l’AMF, l’AMF a, en application de la décision de conformité en date du 3 septembre 2019, apposé le visa n°19-421 sur la note en réponse établie par OFP et relative à l’Offre suivie le cas échéant d’un retrait obligatoire (la « Note en Réponse »).

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’OFP, complétant la Note en Réponse, ont été déposées auprès de l’AMF le 5 septembre 2019.

La Note en Réponse visée par l’AMF et les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’OFP sont disponibles sur les sites Internet d’OFP ( https://officiis-properties.fr/ ), rubrique « Media » ou « Relations investisseurs / Information réglementée / Informations relatives à la vie de l’entreprise / 2019 », et de l’AMF ( www.amf-france.org ), et peuvent être obtenues sans frais auprès de :

Officiis Properties

52 B rue de la Bienfaisance

75008 Paris

CONTACT :

Pierre Essig

Directeur général

Officiis Properties

info@officiis-properties.com

Tél. +33 (0)1 83 92 33 86

