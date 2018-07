Officiis Properties : Modalités de mise à disposition du rapport financier annuel de l'exercice 2017/2018

Communiqué de presse

Paris, 31 juillet 2018

Mise à disposition du rapport financier annuel pour l'exercice 2017/2018

Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel de l'exercice 2017/2018. Il comprend notamment, les comptes annuels au 31 mars 2018, les comptes consolidés au 31 mars 2018, le rapport de gestion, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés et le rapport de l'organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion.

Il peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse http://officiis-properties.com , dans la rubrique Relations Investisseurs / Information règlementée / Résultats annuels.

