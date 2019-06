Officiis Properties : Modalités de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 28 juin 2019

Communiqué de presse

Paris, le 7 juin 2019

Modalités de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 28 juin 2019

Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) informe le public que les documents relatifs à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le 28 juin 2019 à 09h00, à l'Hôtel Napoléon, Salle La Pagerie, au 40 avenue de Friedland, 75008 Paris, sont disponibles sur simple demande auprès de la société dont le siège social est 52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, ou peuvent être consultés sur le site Internet de la société : https://officiis-properties.com, rubrique Relations Investisseurs / Information Réglementée / Assemblées générales.

Contacts

Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties

52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 83 92 33 86,

Pour plus d'informations, et pour nous contacter, visitez le site web de la Société : https://officiis-properties.com

A propos d'Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France)

Officiis Properties est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué d'un immeuble de bureaux, situé en région parisienne.

Les actions d'Officiis Properties sont cotées sur le Compartiment C d'Euronext Paris, ISIN : FR0010298901 sous le nom d'Officiis Propertie - Mnémonique OFP

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Officiis Properties via Globenewswire