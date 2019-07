Officiis Properties : Transactions sur actions propres au mois de juin 2019 0 01/07/2019 | 22:48 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Communiqué de Presse Paris, le 1erjuillet 2019 Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées en juin 2019 Le contrat de liquidité conclu avec ODDO BHF a été suspendu à partir du 30 avril 2019, date de début de la période de pré-offre. Date de début du programme : 28 juin 2019 Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du 19 884 220 programme : Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au 19 884 220 30 juin 2019 : Capital auto-détenu de manière directe et indirecte au 82 762 / 0,42% 30 juin 2019 (en titres + en pourcentage) : Solde à la fin du mois précédent : 82 762 Nombre de titres achetés dans le mois : 0 Nombre de titres vendus dans le mois : 0 Nombre de titres transférés (1)dans le mois 0 Nombre de titres annulés dans le mois : 0 Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou 0 des dirigeants au cours du mois Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 0 Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 0 Nombre de titres transférés depuis le début du programme : 0 Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : 0 Valeur comptable du portefeuille (2) 85 968,93 Valeur de marché du portefeuille (2) 97 659,16 Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital. A la date d'établissement de la présente déclaration. Contacts Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties, 52B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 1 83 92 33 86, info@officiis-properties.com - 1 - La Sté Officiis Properties SA a publié ce contenu, le 01 juillet 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

