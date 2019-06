Officiis Properties : Transactions sur actions propres au mois de mai 2019 - Rectificatif 2

Communiqué de Presse Rectificatif

Annule et remplace les précédents communiqués

Paris, le 5 juin 2019

Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées en mai 2019

Le contrat de liquidité conclu avec ODDO BHF a été suspendu à partir du 30 avril 2019, date de début de la période de pré-offre.

Date de début du programme : 14 septembre 2018

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 19 884 220 Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au 31 mai 2019 : 19 884 220 Capital auto-détenu de manière directe et indirecte au 31 mai 2019 (en titres + en pourcentage) : 82 762 / 0,42% Solde à la fin du mois précédent : 82 762 Nombre de titres achetés dans le mois : 0 Nombre de titres vendus dans le mois : 0 Nombre de titres transférés (1) dans le mois 0 Nombre de titres annulés dans le mois : 0 Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois 0 Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 98 637 Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 54 144 Nombre de titres transférés depuis le début du programme : 0 Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : 0 Valeur comptable du portefeuille (2) 85 968,93 Valeur de marché du portefeuille (2) 95 176,30

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.

(2) A la date d'établissement de la présente déclaration.

Contacts

Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties,

52B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris

Tél. +33 1 83 92 33 86, info@officiis-properties.com

